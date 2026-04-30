Ausblick: Sojitz zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sojitz wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 184,38 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sojitz ein EPS von 162,93 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 28,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 809,72 Milliarden JPY gegenüber 628,37 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 555,02 JPY, gegenüber 513,74 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2.678,51 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.509,71 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at