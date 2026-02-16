Sol Strategies Aktie

Sol Strategies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41B77 / ISIN: CA83411A2056

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Sol Strategies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sol Strategies stellt am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,280 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 42,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,3 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,870 CAD im Vergleich zu -1,740 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 16,5 Millionen CAD, gegenüber 14,6 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

