Ausblick: SOLAR A-S (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SOLAR A-S (B) öffnet am 02.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass SOLAR A-S (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,60 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 21,54 DKK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,59 Milliarden DKK gegenüber 3,46 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 67,80 DKK im Vergleich zu 90,37 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,59 Milliarden DKK, gegenüber 13,86 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

