WKN: A0BLGA / ISIN: DK0010274844

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: SOLAR A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SOLAR A-S (B) wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 5,30 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,98 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,23 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei SOLAR A-S (B) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,08 Milliarden DKK aus.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,45 DKK je Aktie, gegenüber 20,68 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 12,12 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 12,22 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SOLAR A-S (B)

