Ausblick: SOLAR A-S (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SOLAR A-S (B) äußert sich am 03.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 22,50 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,93 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 16,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,14 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,71 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 89,00 DKK, gegenüber 68,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 13,54 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,35 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at