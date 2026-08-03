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WKN DE: A0RGYK / ISIN: US83413U1007

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Solar Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solar Capital stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,332 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 196,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 220,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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