Ausblick: Solar Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Solar Capital wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Solar Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Solar Capital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 55,0 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD, gegenüber 1,76 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 218,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 230,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at