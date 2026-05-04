Solar Capital Aktie
WKN DE: A0RGYK / ISIN: US83413U1007
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Solar Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Solar Capital wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,399 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,37 Prozent auf 54,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Solar Capital noch 52,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 216,2 Millionen USD, gegenüber 220,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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