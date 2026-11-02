Solar Capital Aktie
WKN DE: A0RGYK / ISIN: US83413U1007
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Solar Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Solar Capital lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Solar Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,325 USD. Dies würde einer Verringerung von 24,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Solar Capital 0,430 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 196,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 220,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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