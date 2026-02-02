Solar Industries India Aktie

Solar Industries India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N336 / ISIN: INE343H01029

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Solar Industries India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Solar Industries India stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 49,16 INR je Aktie gegenüber 34,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Solar Industries India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 25,26 Milliarden INR im Vergleich zu 19,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 192,75 INR, gegenüber 133,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 100,32 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 74,17 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

