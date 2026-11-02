Solar Industries India Aktie

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WKN DE: A2N336 / ISIN: INE343H01029

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Solar Industries India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Solar Industries India veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 56,74 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 38,12 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Solar Industries India in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 30,90 Milliarden INR im Vergleich zu 20,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 284,52 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 185,39 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 141,99 Milliarden INR, gegenüber 96,79 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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