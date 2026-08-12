Ausblick: Solar Industries India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Solar Industries India wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 58,86 INR je Aktie gegenüber 37,43 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 30,73 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 42,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,54 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 274,77 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 185,39 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 138,21 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 96,79 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at