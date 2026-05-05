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WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: SolarEdge öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SolarEdge äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,270 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 39,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 305,5 Millionen USD gegenüber 219,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,063 USD aus. Im Vorjahr waren -6,880 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 1,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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