SolarEdge Aktie
WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: SolarEdge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SolarEdge wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass SolarEdge im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,261 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,000 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll SolarEdge 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 330,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 68,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SolarEdge 196,2 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,553 USD, gegenüber -31,640 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 901,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SolarEdge Inc
|
07:01
|Ausblick: SolarEdge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: SolarEdge gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: SolarEdge legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SolarEdge Inc
Aktien in diesem Artikel
|SolarEdge Inc
|31,04
|2,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.