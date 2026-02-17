Ausblick: SolarEdge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SolarEdge wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass SolarEdge im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,261 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,000 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll SolarEdge 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 330,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 68,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SolarEdge 196,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,553 USD, gegenüber -31,640 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 901,5 Millionen USD generiert wurden.

