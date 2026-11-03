SolarEdge Aktie
WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: SolarEdge stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SolarEdge lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,037 USD aus. Im letzten Jahr hatte SolarEdge einen Verlust von -0,840 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll SolarEdge nach den Prognosen von 19 Analysten im Schnitt 326,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 340,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,375 USD je Aktie, gegenüber -6,880 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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