Ausblick: SolarEdge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SolarEdge gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Verlust von -0,019 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 17,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 341,2 Millionen USD gegenüber 289,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 USD, während im vorherigen Jahr noch -6,880 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at