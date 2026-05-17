Ausblick: Solaria Energia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Solaria Energia stellt am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,363 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Solaria Energia 0,430 EUR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 71,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 73,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 EUR im Vergleich zu 1,10 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 378,1 Millionen EUR, gegenüber 197,4 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at