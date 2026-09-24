Ausblick: Solaria Energia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Solaria Energia öffnet am 24.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Solaria Energia im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,291 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Solaria Energia nach den Prognosen von 3 Analysten 82,5 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,38 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,10 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 401,9 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 197,4 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at