Ausblick: Solaria Energia präsentiert Quartalsergebnisse

Solaria Energia wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,044 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 50,0 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,996 EUR, gegenüber 0,710 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 305,2 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 176,9 Millionen EUR generiert worden waren.

