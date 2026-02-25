Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Solaria Energia präsentiert Quartalsergebnisse
Solaria Energia wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,044 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 50,0 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,996 EUR, gegenüber 0,710 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 305,2 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 176,9 Millionen EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solaria Energia
|
10:04
|IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Solaria Energia präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.02.26
|IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26