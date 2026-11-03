Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solaris Oilfield Infrastructure A wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,295 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 59,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 266,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 166,8 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net