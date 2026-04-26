Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie
WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A legt Quartalsergebnis vor
Solaris Oilfield Infrastructure A wird am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,326 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Solaris Oilfield Infrastructure A 0,140 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 183,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 45,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 834,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 622,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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