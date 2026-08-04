Solaris Oilfield Infrastructur a Aktie
WKN DE: A2DHUS / ISIN: US83418M1036
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Solaris Oilfield Infrastructure A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Solaris Oilfield Infrastructure A gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,375 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Solaris Oilfield Infrastructure A 0,300 USD je Aktie eingenommen.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 208,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 39,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 149,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 0,660 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 831,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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