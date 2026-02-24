Soleno Therapeutics Aktie

WKN DE: A3DS0P / ISIN: US8342033094

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Soleno Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Soleno Therapeutics wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,711 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 88,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,293 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -4,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 187,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Soleno Therapeutics Inc Registered Shs

Analysen zu Soleno Therapeutics Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Soleno Therapeutics Inc Registered Shs 33,20 -0,36% Soleno Therapeutics Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Dienstag nach. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

