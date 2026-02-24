Ausblick: Soleno Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Soleno Therapeutics wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,711 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 88,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,293 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -4,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 187,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

