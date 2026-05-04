Solid Powe a Aktie

Solid Powe a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Solid Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solid Power A lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,130 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,50 Prozent verringert. Damals waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 44,68 Prozent auf 3,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,535 USD je Aktie, gegenüber -0,510 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 13,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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