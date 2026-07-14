Solstad Maritime ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40F8T / ISIN: NO0013135368

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Solstad Maritime ASA Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solstad Maritime ASA Registered wird am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,18 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,970 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,62 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,57 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,86 NOK im Vergleich zu 4,78 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden NOK, gegenüber 6,03 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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