Ausblick: Solstad Maritime ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solstad Maritime ASA Registered gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solstad Maritime ASA Registered noch 0,690 NOK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Solstad Maritime ASA Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,46 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 NOK aus. Im Vorjahr waren 4,78 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 6,32 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,03 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net