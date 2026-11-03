Solstad Offshore AsaShs Aktie
WKN: 909875 / ISIN: NO0003080608
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Solstad Offshore As informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Solstad Offshore As wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,469 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 NOK erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 86,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 737,1 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 17,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 362,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solstad Offshore AsaShs
|
07:01
|Ausblick: Solstad Offshore As informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Solstad Offshore As legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Solstad Offshore As präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Solstad Offshore As legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Solstad Offshore AsaShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Solstad Offshore AsaShs
|6,60
|2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.