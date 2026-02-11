Ausblick: Solstad Offshore As öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Solstad Offshore As stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Solstad Offshore As für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,01 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 56,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 510,7 Millionen NOK erzielt wurde.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 15,45 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 371,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,48 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at