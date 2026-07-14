Ausblick: Solstad Offshore As präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solstad Offshore As wird sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,74 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 70,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 801,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 17,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 310,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at