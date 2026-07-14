Solstad Offshore AsaShs Aktie
WKN: 909875 / ISIN: NO0003080608
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: Solstad Offshore As präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Solstad Offshore As wird sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,74 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 70,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 801,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD, gegenüber 17,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 310,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,01 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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