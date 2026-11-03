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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Solstice Advanced Materials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Solstice Advanced Materials wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,697 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Solstice Advanced Materials noch -0,220 USD je Aktie verloren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent auf 1,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 969,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,90 USD je Aktie, gegenüber 1,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 4,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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