Solteq Aktie
WKN: 928282 / ISIN: FI0009007991
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Solteq informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Solteq wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,028 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,7 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,021 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,070 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 46,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 46,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solteq Oyjshs
|
07:01
|Ausblick: Solteq informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Solteq stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Solteq mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Solteq Oyjshs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Solteq Oyjshs
|0,27
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.