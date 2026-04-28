Ausblick: Solteq informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solteq wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,028 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,7 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,021 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,070 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 46,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 46,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at