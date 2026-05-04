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WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: SOLVENTUM gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SOLVENTUM wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,35 USD. Dies würde einem Zuwachs von 73,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SOLVENTUM 0,780 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,97 Milliarden USD gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,47 USD je Aktie, gegenüber 8,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 8,16 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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