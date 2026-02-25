Ausblick: SOLVENTUM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SOLVENTUM wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten schätzen, dass SOLVENTUM für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,96 Milliarden USD – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SOLVENTUM 2,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,02 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,76 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,26 Milliarden USD, gegenüber 8,25 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at