SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SOLVENTUM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SOLVENTUM wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SOLVENTUM noch ein Gewinn pro Aktie von 7,22 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll SOLVENTUM mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,87 Prozent verringert.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,15 USD je Aktie, gegenüber 8,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 8,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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