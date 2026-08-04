Ausblick: SOLVENTUM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SOLVENTUM öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SOLVENTUM 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,33 Prozent auf 2,15 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,55 USD im Vergleich zu 8,88 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 8,19 Milliarden USD, gegenüber 8,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at