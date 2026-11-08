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WKN: A0BLAA / ISIN: US88023U1016

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Somnigroup International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Somnigroup International wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,84 Milliarden USD, gegenüber 7,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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