WKN DE: A1CTAF / ISIN: JP3165000005

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sompo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sompo wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 169,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sompo 124,22 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 1.330,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.110,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 601,35 JPY im Vergleich zu 250,90 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5.171,47 Milliarden JPY, gegenüber 5.383,68 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Sompo Holdings, Inc. 5 966,00 -1,04% Sompo Holdings, Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

