Ausblick: Sompo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sompo wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 169,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sompo 124,22 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 1.330,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.110,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 601,35 JPY im Vergleich zu 250,90 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5.171,47 Milliarden JPY, gegenüber 5.383,68 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at