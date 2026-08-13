Sompo Holdings Aktie

Sompo Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CTAF / ISIN: JP3165000005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sompo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sompo wird am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 130,91 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sompo noch ein Gewinn pro Aktie von 127,41 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sompo 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1.500,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sompo 1.462,75 Milliarden JPY umsetzen können.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 586,76 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 701,03 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6.007,70 Milliarden JPY, gegenüber 6.148,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sompo Holdings, Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sompo Holdings, Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sompo Holdings, Inc. 37,88 -0,32% Sompo Holdings, Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen