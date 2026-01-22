Sona BLW Precision Forgings Aktie

Sona BLW Precision Forgings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSUH / ISIN: INE073K01018

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Sona BLW Precision Forgings legt Quartalsergebnis vor

Sona BLW Precision Forgings präsentiert am 23.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,80 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sona BLW Precision Forgings noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 31,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,37 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,75 INR im Vergleich zu 9,92 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 44,29 Milliarden INR, gegenüber 34,82 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sona BLW Precision Forgings Limited Registered Shs 144A Reg S 470,90 6,01% Sona BLW Precision Forgings Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

