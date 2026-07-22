Sona BLW Precision Forgings Aktie

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WKN DE: A3CSUH / ISIN: INE073K01018

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sona BLW Precision Forgings präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sona BLW Precision Forgings stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sona BLW Precision Forgings ein EPS von 2,01 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,68 Milliarden INR – ein Plus von 48,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sona BLW Precision Forgings 8,54 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,11 INR aus. Im Vorjahr waren 10,30 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 54,76 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 43,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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