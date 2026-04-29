Sonic Automotive Aktie

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WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Sonic Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

Sonic Automotive wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen, dass Sonic Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,73 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,48 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,42 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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