Sonic Automotive Aktie
WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sonic Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sonic Automotive präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
8 Analysten schätzen, dass Sonic Automotive für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,90 Milliarden USD umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,57 USD, gegenüber 6,17 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 15,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14,22 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
