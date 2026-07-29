Ausblick: Sonic Automotive verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sonic Automotive lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sonic Automotive die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,75 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sonic Automotive -1,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,78 Milliarden USD – ein Plus von 3,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sonic Automotive 3,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,93 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 15,58 Milliarden USD, gegenüber 15,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at