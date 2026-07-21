Ausblick: Sonoco Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sonoco Products wird sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,47 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 65,57 Prozent verringert. Damals waren 4,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sonoco Products nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 1,88 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,91 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,83 USD aus. Im Vorjahr waren 10,07 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 7,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at