Ausblick: Sonoco Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sonoco Products wird am 16.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,996 USD je Aktie gegenüber -0,570 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,76 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,66 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,61 Milliarden USD, gegenüber 5,31 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at