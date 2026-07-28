Ausblick: Sonos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sonos wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Sonos wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 365,7 Millionen USD – ein Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sonos 344,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at