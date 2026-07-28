Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
|Bilanz steht ins Haus
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sonos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sonos wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 365,7 Millionen USD – ein Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sonos 344,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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