Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Sony.

Sony wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,76 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 32,81 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2.906,95 Milliarden JPY gegenüber 2.630,24 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 192,04 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 188,71 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12.346,67 Milliarden JPY, gegenüber 12.957,06 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at