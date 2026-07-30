Ausblick: SONY gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SONY wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,283 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SONY 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll SONY mit einem Umsatz von insgesamt 17,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent verringert.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 79,49 Milliarden USD, gegenüber 82,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at