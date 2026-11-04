SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Aktie
WKN: 853688 / ISIN: US8356993076
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SONY legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SONY öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,402 USD aus. Im letzten Jahr hatte SONY einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,15 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber -0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 81,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,82 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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