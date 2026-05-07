SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Aktie
WKN: 853688 / ISIN: US8356993076
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: SONY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SONY wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,219 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll SONY nach den Prognosen von 10 Analysten 18,42 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,26 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 78,44 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 84,99 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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